Vali Atay'dan Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Vali Atay'dan Düzce Üniversitesi'ne ziyaret
13.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:13

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce'de göreve başlayan Vali Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay katıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Şehir ve Düzce Üniversitesi hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, iyi niyet ve başarı temennilerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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