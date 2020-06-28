Vali Atay, SYDV'yi ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek kreş, meslek edindirme kursları ve sosyal marketi ziyaret etti.

Vali Atay, SYDV'yi ziyaret etti
28.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:50
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek kreş, meslek edindirme kursları ve sosyal marketi ziyaret etti.

Son çıkan valiler kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinden Düzce Valiliği görevine atanan Cevdet Atay, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını ziyaret etti. Vali Atay burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan kreşi ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Daha sonra Meslek edindirme kursları ve sosyal markette incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde de incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel, Haber

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