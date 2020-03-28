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Vali Atik, dışarı çıkan vatandaşları uyardı

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kent merkezinin işlek caddelerini gezerek, dışarıda olan vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

28.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:21
Vali Atik, dışarı çıkan vatandaşları uyardı

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kent merkezinin işlek caddelerini gezerek, dışarıda olan vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kent genelinde uygulanan koronavirüs önlemlerini denetmek amacıyla Güres ve Aydınlar caddelerinde incelemelerde bulundu. Vali Atik, kentin en işlek caddelerinde yaptığı inceleme sırasında dışarıda gezen vatandaşlarla görüşerek, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmalarını istedi.

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlerin dikkate alınmasını isteyen Vali Atik, "Gezmenin zamanı değil sevgili Siirtli hemşehrilerim. Dünya genelinde ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle tüm Siirtlilerin evlerinde kalmasını uyarısında bulunuyorum. Lütfen herkes evine gitsin. Bu salgını hep birlikte atlatacağız. Bizler güçlü bir milletiz. Uyarıları dikkate alalım ve bir süreliğine evlerimizden zorunlu olmadıkça çıkmayalım" dedi.

Vali Atik'in uyarısının ardından vatandaşlar evlerine döndükleri gözlendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aydınlar, Siirt, Güncel

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