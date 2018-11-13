Vali Atik, Havalimanında İnceleme Yaptı

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, uçak seferlerinin yeniden düzenlenmeye başlanması için Siirt Havalimanında yapılan çalışmaları denetledi.
Vali Atik, kentin hava yoluyla ulaşım ağına yeniden dahil olması amacıyla havalimanında yürütülen altyapı ve teknik iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Teknik altyapı ile pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarını denetmeyen Atik, Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül'den de bilgi aldı.
Atik, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, havalimanının en kısa sürede uçuş trafiğine açılmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Siirt