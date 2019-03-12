Vali Atik'in Eşi Fulya Atik Kadınlarla Bir Araya Geldi

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Pervari'yi ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi.Halk Eğitim Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında ilgi alan Atik, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünleri inceledi.Pervari Öğretmenevinde polis ve asker eşleri ile bir araya gelen Atik, daha sonra Valilik öncülüğünde Kaymakamlık ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi tarafından yürütülen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi.Kursiyerlerle sohbet eden Atik, Siirt'in yöresel ürünlerinin ve zengin mutfağının tanıtılmasına öncülük ettiklerini belirterek, "Kadınların tiftikten yaptığı el emeği ürünlere paha biçilemez. İlimizin zengin mutfağının tanıtılması için de büyük gayret gösteriyoruz. Ödüllü yemek yarışmaları tertipleyerek perde pilav, büryan gibi yemek çeşitlerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. 30 kadının yer aldığı yarışmada dereceye girenleri cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik." diye konuştu.Atik'e ziyaretlerinde AK Parti Milletvekilli Osman Ören'in eşi Cihan Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın eşi Nuran Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Hifzullah Canpolat'ın eşi Hayriye Canpolat, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Uras ve eşi Fevziye Uras da eşlik etti.