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Vali Atik kaymakam ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaymakamlar ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

16.09.2019 16:00Vali Atik kaymakam ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaymakamlar ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.
İl Özel İdare Spor Tesisleri'nde Vali Atik başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu yatırımları ve çalışmaları görüşüldü.
Atik yaptığı konuşmada, halkın müşterek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşturulmasında mülki idarenin ve meclisin önemli görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin, vatandaşa sunulan hizmet kalitesini daha da artıracağını söyledi.
Seçimle gelen meclisin yerel demokrasinin temellini oluşturduğuna dikkat çeken Atik, "Demokrasilerde karşılıklı hoşgörü, işbirliği ve hesap verebilirlik esastır. Hesap verebilmenin de en önemli şartı hukuka ve yasalara uygun hareket etmektir. Temennim bu anlayışla, hep beraber birlik ve bütünlük içinde ilimize en iyi ve kaliteli hizmetler sunarız." dedi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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