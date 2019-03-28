Vali Atik, Kurtalan'da Muhtarlarla Buluştu

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurtalan'da mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Beraberinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Kurtalan'a gelen Atik, Kaymakam İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanı Nevzat Karatay'ı makamında ziyaret etti.Daha sonra Kurtalan Öğretmenevinde mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Atik yaptığı konuşmada, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) sayesinde kırsaldaki yerleşim birimlerine önemli hizmetler yapıldığını söyledi.Yerel seçimlerin hiçbir baskı ve yönlendirmeye fırsat vermeden huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik önleminin alındığını aktaran Atik, şöyle konuştu:"Terör örgütünün bazı yerleşim birimlerinde vatandaşların özgür iradelerini tehdit etme, şantajla baskı kurma eyleminde olduğu bilgisini aldık. Bizim için asıl olan halkımızın huzurudur. Bunu istismar etmeye çalışanlara kesinlikle müsaade edilmeyecek, gereği yapılacaktır."Atik daha sonra Baykan ilçesine geçerek, şehit edilen Adbdusselam Karaçay'ın ailesini ziyaret etti.