Vali Atik, Muhtarlarla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 10:58



30 Kasım 2018 Cuma 10:58

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Vali Atik, Siirt Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarların devlet ve vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.Vatandaşların sorunlarının çözümünde, muhtarların ve kamu kurumlarının işbirliği içinde hareket etmesinin önemine değinen Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tüm muhtarlarımıza, valilik ve tüm kuruluşlarımızın kapısı her zaman sonuna kadar açıktır. Hedefimiz ilimizi daha yaşanılabilir hale getirmektir. Bölgemizde sağlanan huzur iklimini ve kardeşliğimizi tehdit eden her türlü terörist faaliyet karşı mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediliyor."Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile İdare ve Denetim Müdürü Feridun Ertaş da katıldı.