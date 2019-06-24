24.06.2019 14:37
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Vali Atik Siirtli güreşçileri makamında kabul etti

Vali Atik Siirtli güreşçileri makamında kabul etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Gençler Avrupa Grekormen Güreş şampiyonu Abdullah Toprak, Yıldızlar Avrupa Güreş şampiyonası ikincisi Barış Erbek'i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik , Gençler Avrupa Grekormen Güreş şampiyonu Abdullah Toprak , Yıldızlar Avrupa Güreş şampiyonası ikincisi Barış Erbek'i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Fuat Atik, milli güreşçileri ve spor yöneticilerini kutladı. Milli sporcular ve spor yöneticileri ile bir süre sohbet eden Vali Atik, "Siirt'in bağrından çıkmış ve spor hayatlarına Şekerspor'da sürdüren ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda büyük bir başarıyla temsil eden, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan milli güreşçimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Avrupa , Siirt , Spor

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