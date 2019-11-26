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Vali Atik'ten engelli gençlere akülü sandalye hediyesi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt İl Özel İdare Spor-Muş Menderes Spor karşılaşması öncesi iki engelli genci ziyaret ederek kendilerine akülü sandalye ve Galatasaray Spor Kulübü'nden temin edilen Falcao imzalı forma hediye etti.

26.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:42Vali Atik'ten engelli gençlere akülü sandalye hediyesi
Valisi Ali Fuat Atik, Siirt İl Özel İdare Spor-Muş Spor karşılaşması öncesi iki engelli genci ziyaret ederek kendilerine akülü sandalye ve Galatasaray Spor Kulübü'nden temin edilen Falcao imzalı forma hediye etti.

Siirt Valisi Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte Siirt İl Özel İdare Spor, Muş Menderes Spor karşılaşması öncesi iki engelli genci ziyaret etti. Vali Atik ve beraberindekiler, kendilerine akülü tekerlekli sandalye ve Galatasaray Spor Kulübünden temin edilen Falcao imzalı forma hediye etti.

Daha önce engelli gençleri okullarında ziyaret ettiklerini ve öğrencilere hediye sözü verildiğini belirten Vali Atik, "Engelli gençlerimizi sevindirmek, onların yüzlerini bir nebzede olsa güldürmek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine akülü tekerlekli sandalye sözü vermiştik bugün maç öncesi kardeşlerimize teslim ettik" dedi. - SİİRT

Menderes, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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