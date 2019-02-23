Vali Atik'ten Taraftarlara Ziyaret

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 1969 Siirtspor Taraftarlar Derneğini ziyaret etti.Taraftarlarla Siirt İl Özel İdarespor'un son durumu hakkında görüşen Vali Atik, gençlerin spor noktasındaki beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar attıklarını, takıma güzel bir spor tesisi kazandırdıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen Siirt-Trabzon "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında her iki ilin spor takımları arasında geçen yılın sonunda "Kardeş Kulüp" protokolü imzalandığını belirten Vali Atik, projeye destek veren taraftarlara teşekkür etti.Takımı hak ettiği yere getireceklerini aktaran Atik, şunları kaydetti:"Lig başında çok iyi transfer yaparak etkili bir takım kurduk ancak son maçlarda beklenmedik mağlubiyet takımı şampiyonluk yarışından kopardı. İnşallah önümüzdeki dönem Siirt İl Özel İdarespor'u hak ettiği yere getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."