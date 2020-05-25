Vali Atik, üs bölgesindeki Mehmetçikle bayramlaştı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesine bağlı Boğaztepe askeri üs bölgelerindeki Mehmetçikle bir araya gelerek bayramlaştı.

Vali Atik, üs bölgesindeki Mehmetçikle bayramlaştı
25.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:24
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesine bağlı Boğaztepe askeri üs bölgelerindeki Mehmetçikle bir araya gelerek bayramlaştı.

Boğaztepe askeri üs bölgesinde Mehmetçiklerle bir araya gelen Vali Atik, Mehmetçikle bir süre sohbet edip, bayramlarını kutladı. Vali Atik, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve azizi milletimizin huzur ve güvenliği için Mehmetçiklerin gece, gündüz demeden fedakarca görev yaptıklarını söyledi. Bölücü terör örgütü ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Vali Atik, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Atik'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat eşlik etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirvan, Huzur, Siirt, Güncel, Haber

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