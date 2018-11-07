Vali Aydın Baruş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Malatya
Valiliğine atanan Aydın
Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan
, Malatya Valisi
Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Vali Baruş, yapılan hayırlı olsun ziyaretinden dolayı Urhal ve Doğan'a teşekkür etti.
Öte yandan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Vali Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Ömer Urhal,Malatya,Aydın
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:40