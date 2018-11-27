Vali Aydın Baruş'un Hayvan Sevgisi

Malatya Valisi Aydın
Baruş, kentin maskotu olan sokak köpeğine elleri ile su içirdi.
Özellikle Malatya'da valilik bölgesinde gezinen ve herkesçe sevilen Golden cinsi sokak köpeğini çıkışta gören Vali Aydın Baruş, doldurduğu kap ile köpeğe elleri ile su verdi. Sokakta yaşayan hayvanlar için, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Baruş, kedi ve köpekler için su ve yiyeceklerin kapı önlerine bırakılmasının önemine değindi.
Geçtiğimiz dönemdeki valilerinde yakından ilgilendiği sokak köpeği, yine geçtiğimiz yaz ayında bir trafik polisinin de ellerinden su içtiği görüntüleri ile sosyal medya da sıkça konuşulan olmuştu. - MALATYA
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