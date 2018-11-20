Vali Ayhan'dan 10 Bin Kişilik Yurda Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 16:41



20 Kasım 2018 Salı 16:41

Sivas Valisi Salih Ayhan, 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine yapılan yurt bloklarını gezerek, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erdoğan Tunç'tan yurtlara yerleştirilen öğrencilerin son durumu hakkında bilgi aldı.Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Ayhan, öğrencilere başarılar diledi.Ayhan, Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun ilk 5 bin kişilik bölümüne öğrenci alınmaya başlandığını ifade ederek, yurdun öğrencilerin büyük bir bölümünün barınma ihtiyacını karşılayacağını aktardı.Özellikle kız öğrencilerin mağdur edilmemesi için gayret gösterildiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:"Bir takım eksiklikler olabilir. Öğrencilerimizden sabırlı olmalarını istiyoruz. Bir hafta içerisinde her şey tamamlanmış olacak. Öğrencilerimizin otel konforunda yurtta kalmaları ve sıcak bir ortamda yemek yemeleri bizler için çok önemli. İdarecinin mutluluğu, yapılan hizmetin vaktinde tamamlanması ve sonuca ulaşmasıyla oluyor. Sivas güzel bir projeyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. İnşallah ilimize daha güzel ve farklı yeni projeler kazandıracağız."