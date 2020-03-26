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Vali Ayhan'dan koronavirüs açıklaması - SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasıyla bir sağlık çalışanının isminin ve fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasına tepki göstererek, bunu yapanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:23
Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasıyla bir sağlık çalışanının isminin ve fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasına tepki göstererek, bunu yapanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıktığı iddiası ile bir sağlık çalışanının isminin ve fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığını belirtti.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattıklarını aktaran Ayhan, "Bunlarla ilgili gerekli tespitleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En ağır şekilde adli ve idari mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Lütfen bu konuda duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.
Devletin güçlü dirayeti, vatandaşların hassasiyetiyle bu sürecin en az hasarla atlatılması için mücadele verildiğini vurgulayan Ayhan, "Sağlık Bakanımızın açıklamalarında görüldüğü gibi ülkemizde 2 binin üzerinde vaka görülmektedir. İlimizde sadece birkaç vaka vardır. Bunların da izolasyon altında tedavileri devam etmektedir ve sağlık durumları da iyiye gitmektedir. Muhtemelen de olumsuz bir durum söz konusu olmayacaktır." bilgisini paylaştı.
"Sağlıkçılarımızın ailesi var, hiç mi düşünmezsiniz"
Sosyal medyada, koronavirüs testi pozitif olduğu iddiasıyla bir sağlık çalışanının isminin ve fotoğrafının paylaşılmasına tepki gösteren Ayhan, şunları kaydetti:
"Burada maalesef altını çizerek söylemek istiyorum gözleri ve kulakları kötüye kurgulanmış insanlar var. Biz, ülke olarak bu badireyi Allah'ın izni vatandaşlarımızın hassasiyeti ile geride bırakacağız. Akıllarda ise bu kötü niyetli paylaşımlar ve yaydığı vicdansız dedikodular kalacak. Bunlar, bu vakaları isimlerini veya fotoğraflarını sosyal mecralarda paylaşmaktadırlar. Hiç mi düşünmezsiniz, bu sağlıkçılarımızın ailesi var, onların psikolojisini neden dikkate almaz bu vicdansızlar. Bunların bazılarını tespit ettik, adli ve idari işlemleri yapıldı, yapılmaya da devam etmektedir. Şehrimizi, sağlıkçılarımızı kötü niyetli paylaşımlarla tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok. Vatandaşlarımızı biz bilgilendireceğiz, dikkatli ve duyarlı olmasını elbette sağlayacağız.
"Sağlık çalışanımızın durumu gayet iyi"
Ayhan, "Sağlık çalışanımızın durumu çok çok iyi. Hiçbir sıkıntısı yoktur, ailesiyle ilgili bir sıkıntı yoktur ama bu konuda gözü ve kulağı kötüye kurgulanmış, sözde vatandaşı bilinçlendirme adı altında yapılan paylaşımları kınıyorum. Lütfen bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlardan koronavirüsle ilgili belirtilen kurallara da uymalarını isteyen Ayhan, "Vatandaşlarımızı kaygılandıracak, tedirgin edecek hiçbir durum yoktur. En az vakanın olduğu, kontrol altında olduğu ve güvenli bir şehir olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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Vali Ayhan’dan koronavirüs açıklaması - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel

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Vali Ayhan'dan koronavirüs açıklaması - SİVAS

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