Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği yönündeki paylaşımlara tepki göstererek 80 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastanın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

31.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:16
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği yönündeki paylaşımlara tepki göstererek 80 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastanın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ayhan, İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekte bulunulması çağrısı yaptı.
Kampanya öncesinde Sivas'ta hayırseverlerin desteğiyle 20 bin koli gıda malzemesi yardımı topladıklarını aktaran Ayhan, imkanı olan vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.
Vefa İletişim Hattı'na Sivas'ta 12 bin çağrı geldiğini ve 4 bin vatandaşın gıda ihtiyacının karşılandığını dile getiren Ayhan, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü talebinin de giderildiğini ifade etti.
"Çifte telli oynayacak insanlar var"
Sivas'ta koronavirüsle ilgili kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bazı söylentilerin yer aldığını belirten Ayhan, "Bu konuda kamuoyunu yanıltan, tedirgin eden, sosyal infiale sebebiyet veren vatandaş olduğu zaman gerekli idari ve adli yaptırımları da başlattığımızın altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.
Kamuoyunda "Sivas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti" şeklinde paylaşımların yer aldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:
"Emin olun bunlara cevap vermekten, bunları takip etmekten yorulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlara itibar edilmemesini istiyorum. Adeta 'Sivas'ta ve ülkemizde Kovid-19'dan ölüm olsa da paylaşsak' diye düşüncede olan insanlar var. Kelkit Vadisi'nden 80 yaşında, kalp yetmezliği, KOAH, astım ve zatürre gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle geliyor ama kalp yetmezliğinden vefat ediyor. Bu şüpheyle gelindiği için onu getirenler ve onu yolculayanlar böyle bir vaka olduğuna dair algı oluşturmaktadırlar. O da olabilir yani ama inşallah olmaz. Kovid-19'dan ölüm olsun diye dua eden, beklentisi olan, çıktığı zaman da mutlu olacak, çifte telli oynayacak insanlar var. Lütfen ama lütfen bu zaman beraberlik, dayanışma, kardeşlik zamanı. Kimseden bir şey saklamak gibi derdimiz yok. Saklayınca paye de verilmiyor bize."
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kurumlarla iş birliği içerisinde önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek istedi.
Toplantıya katılanlar cep telefonlarından SMS göndererek kampanyaya destek oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vali Ayhan’dan ’koronavirüsten ilk ölüm’ iddialarına açıklama

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Ayhan'dan 'koronavirüsten ilk ölüm' iddialarına açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:17: Başkan Günel, dayanışma için maaşını bağışladı - Haber 20:17: UŞAK Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar - Haber 20:15: New York'ta mağaza vitrinleri yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı - Haber 20:15: ABD'den uyarı: "Karşılık vereceğiz" - Haber 20:15: Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı - Haber 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:32: İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda - Spor 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber