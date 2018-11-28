Vali Ayhan'dan Kurum Ziyaretleri

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:31



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:31

Vali Salih Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyor.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kentte sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.Bu kapsamda ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ayhan, İl Müdürü Nazım Yakut'tan brifing aldı.Kurumun sorumluluğunun büyük ve yükünün ağır olduğunu belirten Ayhan, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne kadar pratik ve ne kadar kadrosu güçlü ise o kadar başarılı olacaktır. Pratik ve çözümcü olacağız. Kurumun geçmişi ve bir kimliği var. Hep birlikte daha güzel projelere imza atacağız." ifadesini kullandı.Ayhan daha sonra inşaatı devam eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası ile defterdarlık binasını inceledi.Ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçen ve çalışmaları hakkında kurum müdürü Dr. Selçuk Moğolkoç'tan bilgi alan Ayhan, şunları kaydetti:"Sağlık alanında değişim çok hızlı. Bu değişimi takip etmek lazım. Sivas sağlıkta Türkiye'nin en çok yatırım alan illerinden birisi. Devam eden inşaatlar var. Numune Hastanesi'nde yatak kapasitesini arttıracak ek bloğun inşaatı devam ediyor. Mahallelere yapılacak aile sağlığı merkezi noktasında da arsa sorunları söz konusu. Bunları da iyi bir çalışma ile çözeceğimizi düşünüyorum. Sağlıkta ilk hizmetin hastaneye gelmeden yerinde halledilmesi en temel vazifemiz. 2019'da inşallah iyi bir noktaya geleceğiz. Sağlık en temel bir insani ihtiyaçtır. Sık sık hastaneleri inceleyeceğiz. Buralardaki sağlık hizmetinin kalitesini yerinde göreceğiz."Vali Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü de geçerek kurumun faaliyetleri hakkında İl Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı.Geniş bir coğrafya ve bereketli topraklara sahip olan Sivas'ta birçok ürünün yetiştirildiğini belirten Ayhan, eğitim ve projelerle çiftçinin yüzünün güleceğini aktardı.Ayhan, il ve ilçe ziraat odası başkanlarıyla Sivas Ziraat Odasında gerçekleşen istişare toplantısına da katılan Ayhan, "Sivas'ın en öncelikli sektörlerinden biri tarım ve hayvancılık. Tüm paydaşlarımızla yol haritası çizeceğiz. Doğru ve bilinçli üretilen projelere destek vereceğiz. Bunun için sizlerin düşüncesi çok önemli. Uygulanabilir, ayağı yere basan, saha hakimiyeti olan her türlü projeye biz sonsuz şekilde destek vereceğiz. Hepimizin doğru işler yapması lazım. Her bölgenin ruhuna uygun projeler geliştirmemiz lazım. Sivas'ta en önemli önceliklerimizden biri tarım olacak. Üreten bir toplum olmamız lazım. Yeni dönemde tarımsal potansiyeli arttırmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım." ifadelerine yer verdi.