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Vali Ayhan'dan Sivasspor'a moral ziyareti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumartesi evine Konyaspor ile karşılaşacak olan D.G. Sivasspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

07.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:43 Vali Ayhan'dan Sivasspor'a moral ziyareti
Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumartesi evine Konyaspor ile karşılaşacak olan D.G. Sivasspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Takımın Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Vali Ayhan, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, ekibe Konyaspor maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti.

Ziyarette konuşan Vali Ayhan, Konyaspor'u yenerek takımın milli maç arasına lider gireceğine inandığını belirterek, "Bu sezon ortaya koymuş olduğunuz performans hepimizin yüzünü güldürüyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. 2019 yılındaki o ruh yeniden canlandı. Bu durum sizi strese sokmasın. Bu maçta 2 bin 500 minik Yiğido ile arkanızda olacağız. Bugün hem desteğimizi vurgulamak, hem de heyecanınıza ortak olmak için geldik. Hakan Arslan'ın yapmış olduğu Şehri Müdafaaya destek olmak istiyoruz." dedi. - SİVAS

Salih Ayhan, Konyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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