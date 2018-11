Vali Ayhan'dan Ziyaretler

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30



Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kültür Merkezi ve Et ve Süt Kurumunu inceledi.Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının karşısında bulunan 9 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen kültür merkezini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.İnşaatın bitme aşamasına geldiğini aktaran Ayhan, "655 kişilik profesyonel ses, ışık ve akustik sisteme sahip konferans salonu, idari birimler, sergi salonu, çok amaçlı salon, kafeterya, teras ve fuaye alanı ile Sivas güzel bir esere, modern bir kültür merkezine kavuşuyor. Türkiye'de örnek bir proje. Sivaslıların bütün sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek harikulede bir yapı olmuş. Yakın zamanda hizmete girecek. Sivas'ın görkemini, derinliğini, ruhunu ve Selçuklu mimarisini yansıtacak bir eser oldu. Dış kapının ana girişinde Divriği Ulu Cami'nin motiflerinin olması Sivas'ın geçmişine güzel bir vurgu olacak." diye konuştu.Ayhan, daha sonra Sivas İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilerek, Et ve Süt Kurumuna devredilen Et ve Süt Kurumu Sivas Kombinasında incelemelerde bulundu ve Kombina Müdürü Zekeriya Güler'den bilgi aldı.Tarım ve hayvancılık alanında Sivas'a katkı sağlayacak tesisin işleyişini yerinde gördüklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:"Şu ana kadar 3 bin civarında hayvan kesimi yapıldı. 650 ton kadar da stoklarda et var. Buradaki et ürünlerimiz de güvenli bir şekilde askeri birliklerimize gönderiliyor. Bu tesise yönelik hayvancılık alanında projeler gerçekleştireceğiz. Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Ulaş ve Kangal ilçemizi kapsayan bu bölgeye yönelik projelerimizle burasının altyapısını daha da güçlendireceğiz. Bu tesis güzel bir birlikteliğin, ekip çalışmasının bir ürünüdür. İnşallah bu tür istihdama dönük, yeni dönemin ruhuna uygun, üretime yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."