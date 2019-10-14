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Vali Ayhan: "Geleceğin kayakçıları yetişiyor"

Kış sezonu öncesinde Sivas Gençlikspor Kayak takımı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

14.10.2019 16:30Vali Ayhan:
Kış sezonu öncesinde Sivas Gençlikspor Kayak takımı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Aralıksız bir şekilde eğitim alan kursiyerleri, Kış Sporları Eğitim Merkezinde ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sporculara yeni sezon öncesi başarılar dileyen Ayhan; "Yaz boyunca hafta içi ve hafta sonu kayak yapan çocuklarımız sabırsızlıkla kışı bekliyor. Geleceğin kayakçılarını burada yetiştiriyoruz. Çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kış sezonu öncesinde sporcularımıza başarılar diliyorum. Sivas'tan çok iyi kayakçılar çıkacak" dedi.

Daha sonra Vali Salih Ayhan, sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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