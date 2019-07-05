Vali Ayhan, Gemerek ilçesini ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gemerek ilçesi ziyaret etti.

İlk olarak ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Salih Ayhan'ı ilçede Kaymakam Cengiz Nayman ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Ayhan, Kaymakam Nayman'dan ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, daha sonra Halk Eğitim Merkezinde, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Ayhan, Gemerek ilçesinde takdire şayan güzel bir birliktelik örneği sergilendiğini söyledi.

İlçenin eğitim başta olmak üzere birçok alanda potansiyelini artırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Ayhan, "Köylerimizde hem İl Özel İdaresi hem de KÖYDES ödenekleri ile birçok proje yürütüyoruz. Hedefimiz sorunları orta vadede çözmektir." dedi.

Vali Ayhan, konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ayhan, ilçede yapımı devam eden eğitim yatırımlarını da yerinde inceledi. 12 derslikli ortaokul, 200 kişilik yurt ve 2 adet çok amaçlı salon inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gemerek Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapan iş insanları ile de bir araya gelen Ayhan, "Bölgemizi yatırım yapılabilir hale getirebilmeyi ve gençlerimize iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. Bizler idareciler olarak iş insanlarına her türlü desteği vereceğiz. OSB'nin yolunu en kısa sürede tamamlayacağız. Buranın yatırım yapılabilir hale gelmesi için kurumlar anlamında ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, ilçe temasları kapsamında yapımı devam eden Kartalkaya Barajında da incelemelerde bulundu, DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'dan sahada yürütülen inşaat çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: AA