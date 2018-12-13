Vali Ayhan'ın Gemerek Ziyareti

13 Aralık 2018 Perşembe 16:34



13 Aralık 2018 Perşembe 16:34

Vali Salih Ayhan, Gemerek ilçesini ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan ilk olarak Kaymakam Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret ederek devam eden ve yapımı planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.Ardından şehit, gazi yakınlarıyla bir araya gelen Ayhan, "Sizin yeriniz bizde farklı. Sizlerin mahzun olmasını asla kabul edemeyiz, buna müsade de edemeyiz. Bize düşen görev de sizlere hizmet etmek. Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açık." ifadesini kullandı.Ayhan, daha sonra mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Ayhan, Gemerek'i yakından tanıdığını belirterek, "Bugüne kadar yaptığınız tüm hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Özellikle köylerimizin tarımsal yönünü geliştirmek ve altyapılarını daha çok desteklemek için çalışacağız. Şu an için zaten iyi bir noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.Daha sonra şehit Mehmet Ünal'ın baba ocağını da ziyaret eden Ayhan, şehidin babası Cemal Ünal ile bir süre sohbet etti.Son olarak Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir'i de ziyaret eden Ayhan, ilçeden ayrıldı.