Vali Ayhan, pide ustası oldu

Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan Sivas pidesi pişirdi.

Vali Ayhan, pide ustası oldu
25.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:45
Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan Sivas pidesi pişirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan bayramını şehit yakınları ve yaşlıları ziyaret ederek geçirdi. Bir yaşlı ziyaretinden dönen Ayhan, açık gördüğü fırına girip ocağın başına geçti. Ayhan, küreği eline alıp kendi elleri ile hazırladığı pideleri fırına verdi. Hazır demlenen çayla bardakları doldurup müşterilere ikram eden Ayhan, vefatının yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmet'e mektup" şiirinden, "Çaycı, getir, ilaç kokulu çaydan! Dakika düşelim, senelik paydan! Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin; Köpük köpük, duman duman erisin" mısralarını okudu. Bu anlar fırında bulunan bir müşteri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Gaziantep’te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Ali Babacan, ’Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Haberler››Güncel››Vali Ayhan, pide ustası oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı - Haber 00:55: Van'da karantinaya alınan mahallede bir kişi öldü - Haber 00:47: İzmir'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı - Haber 00:27: Cami ile hilal buluşması mest etti - Haber 00:21: 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi - Magazin 00:16: 43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı - Haber 23:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı - Haber 23:32: İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Haber 21:34: Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı - Haber 14:36: Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka - Haber