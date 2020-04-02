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Vali Ayhan semt pazarında incelemede bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığının olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla semt pazarında incelemede bulundu.

02.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:11
Vali Ayhan semt pazarında incelemede bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığının olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla semt pazarında incelemede bulundu.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pazarlarda sosyal izolasyonu sağlamak için İl Pandemi Kurulu üyeleri ile pazar alanını gezerek alınan tedbiri yerinde inceledi.
Vatandaşların bilinçli olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Ayhan, "Alınan tüm kararların bir gerekçesi var. Pazar yerleri kapansın gibi söylemler de oluyor ama pazarların kapatılmaması lazım çünkü fiyat istikrarını korumamız lazım. Açık alanda tedbir aldıktan sonra hiçbir sıkıntı çıkmaz. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Mesafeler de ayarlandı. Vatandaşların da bu konuda bilinçli davranması bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.
Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından illerin koronavirüs vakasının açıklandığını hatırlatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"İyi bir noktadayız. Dün de illerin koronavirüs vakaları açıklandı. İsteriz ki tüm iller olabildiğince sınırda olsun, vakalar çok altlarda olsun. Hep beraber bu sayıları altlarda tutacağız. Bizim aldığımız tedbirler ve teyakkuzda olmamız, vatandaşlarımızın da devlete olan saygınlığı ve güveninin bir yansıması oldu. İnşallah bunu devam ettireceğiz ve kısa zamanda bu illetten kurtulacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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