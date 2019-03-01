Vali Ayhan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesini Ziyaret Etti

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Vali Salih Ayhan, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) koordinesinde, Sıcak Çermik termal turizm bölgesinde faaliyet gösteren turizm tesisleri ve özel mülk sahipleriyle bir araya geldi.Yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere Sıcak Çermik termal turizm bölgesine giden Vali Ayhan, bir otelde düzenlenen toplantıda turizm merkeziyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Son 3 yılda bölgedeki kaplıcanın iyi bir ivme kazandığını ve bu başarının devam etmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:"Kaplıca bölgesine yatırımcılar tarafından yeni oteller yapıldı. Sivas Belediyesi yeni projeleriyle bölgeyi eğlenceli hale getirdi. Bölgede altyapı, içme suyu ve jeotermal suyun rehabilite edilmesi, eski kuyuların kapatılması ve yeni kuyuların oluşturulmasıyla belli bir noktaya ulaştık. Burada sürdürülebilirliği sağlamak için birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Burada kurumsal bir işletme, aynı zamanda da valiliğimizin himayesinde, belediyemizin, il özel dairemizin desteğiyle yerel bir kamu hizmeti sunmak itiyoruz. Yeni dönemde içme suyu ve termal su kullanımı noktasında ortak bir konsensüs sağlanmasını arzu ediyorum. Diğer taraftan bölgede altyapı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, yatırımcılarımızı desteklememiz gerekiyor. Yeni dönemde buraya peyzaj çalışmaları yapılacak. Bu değeri hep beraber muhafaza etmememiz gerekiyor. Bu bir nimet, kıymetini bilelim. 10 sene değil 100 senenin planlamasını yapabilmek için bu suya dikkat etmeliyiz. Yıldız Dağı, Sıcak Çermik ve havaalanı bağlantı yolu da en kısa süre içerisinde başlayacak."Toplantıya Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan, ÇETAB yetkilileri ile otel sahipleri ve bölgede mülkü bulunan vatandaşları temsilen dernek yetkilileri katıldı.