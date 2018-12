Vali Ayhan, Vakıf Müdürleriyle Buluştu

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:06



Sivas Valisi Salih Ayhan, il, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının müdürleri ve yardım kuruluşlarıyla bir araya geldi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dr. Hasan Canpolat Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ayhan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlerinin işlerinde hassas olmasını istedi.Bu kurumlarda çalışanların duygularının ketumlaşmaması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Her şey insanı sevmekle başlar. Yaptığınız her hizmette onların gönlüne girecek, yaptığınız işi para için değil, dua için yapacaksınız. Bir garip, bir fakir, bir çocuk ilgisizlikten sıkıntı yaşarsa en çok buna kızarım. En rahatsız olduğum konu budur. Kış mevsimi ile birlikte hayat biraz daha zorlaşıyor. Bir garip üşürse, bir garip evinde aç olursa hepimizin bunda vebali vardır. Hiçbirimizin yatacak yeri olmaz. Bu işi sevmeyen, insanı sevmeyen bu mesleği yapamaz. Bunu yaparken insaniyetimiz gereği, inancımız gereği, kadim kültürümüzün gereği yapacağız." açıklamasında bulundu.Ayhan, vakıflardan özgün projeler ortaya koymalarını da talep ederek, "Evde bakım hizmetlerine, istihdama, el becerilerine, meslek edinmeye yönelik çalışmalar yapmalısınız. Finans sorunumuz yok. Yeter ki ayağı yere basan projeler ortaya koyun. Devletimizin 30 milyarlık bir bütçesi var. Genel Müdürlüğün taşradaki temsilcileri sizlersiniz. Devlet garibanın sırtını sıvazlayıp, onun yanında olduğunu hissettirecek. O vatandaş devletin sıcaklığını gördüğü anda bütün acısı gider." ifadesini kullandı.Vakıf haricinde bu kapsamda görev yapan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Ayhan, gönüllülük esasına göre çalışan ve fedakarlık yapan sosyal yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarına her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.