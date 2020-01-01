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Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkez'ini ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni ziyaret etti.

01.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:00 Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkez'ini ziyaret etti
Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, yetkilerden bilgi aldı.
Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşların, kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesislerde güzel vakit geçirdiğini belirtti.
'nin parlayan yıldızı Sivas'ın marka değeri Yıldız Dağı'nda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye'nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız Dağı, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir."
Vali Salih Ayhan, daha sonra ziyaretçilerle kayak yaptı.

Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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