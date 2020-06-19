Vali Ayhan, Zara'da tarımsal işletmeleri ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesini ziyaret etti.

19.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:03
Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Zara Kaymakamlığını ziyaret gerçekleştiren Ayhan, Kaymakam Mehmet Sayın'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlıktaki ziyaretin ardından Vali Ayhan ve beraberindeki heyet, 100 yaşındaki Şehzade Bektaş ile terör şehidi Jandarma Er Vahip Dinler'in annesi Menşur Dinler'e ziyarette bulundu.
Ayhan daha sonra ilçe merkezinde Kenan ve Cengiz Oğuzhan'a ait sera işletmesinde domates ve salatalık hasadı yaptı.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik'i de makamında ziyaret eden Ayhan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Son olarak Kevenli Köyü Muhtarı Murat Yıldız'a ait yem bitkisi tarlasını inceleyen Ayhan, tırpanla ot biçti.
Programın sonunda üreticileri tebrik eden Vali Ayhan, Zara ilçesinde yapılan üretimlerin umut vadettiğini söyledi. Vali Ayhan, Zara’da tarımsal işletmeleri ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sayın, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

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