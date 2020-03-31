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Vali Aykut Pekmez 1 aylık maaşını bağışladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 aylık maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

31.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:19
Vali Aykut Pekmez 1 aylık maaşını bağışladı
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 aylık maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek yağıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'de katılarak, 1 aylık maaşını bağışladı.

Vali Pekmez sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' çerçevesinde bu ayki maaşımı bağışlayarak bu kampanyaya katılıyorum. Rabbim milletimize, devletimize zeval vermesin" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Adıyaman, Güncel
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