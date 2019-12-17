Haberler » Güncel » Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi - Haber

Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilerek Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapımına başlanan alt geçit projesinin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

17.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:03Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi
Valisi Aykut Pekmez, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilerek Mahallesi Üniversite kavşağında yapımına başlanan alt geçit projesinin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Pekmez'e incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin eşlik etti.

Vali Pekmez, Altınşehir Mahallesinde yapım çalışmalarına başlanan projeyi inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve teknik elemanlardan bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez, alt geçit projesinin tamamlanarak hizmete sunulmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun yaşandığı Altınşehir Mahallesinde trafik yoğunluğunun ileri düzeyde rahatlayarak ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanacağını ve kentimize apayrı bir güzellik katacağını söyledi. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48 Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber
20:48 Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Haber
20:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur" - Haber
20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:48:37