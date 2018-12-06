Vali Aykut Pekmez Askerlerle Bir Araya Geldi

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
'la birlikte Koçali Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Koçali Jandarma Karakoluna gelişinde Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Aksoy
ve jandarma personeli tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, Koçali Jandarma personeli ile tek tek tokalaştı.
Gerçekleşen ziyarette Vali Pekmez, karakol defterini imzalayarak, karakol komutanından karakolun sorumluluk alanındaki genel asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili bilgi aldı. - ADIYAMAN
Jandarma,Ercan Atasoy,Adıyaman
06 Aralık 2018 Perşembe 14:14