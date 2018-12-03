Vali Aykut Pekmez'in Kurum Ziyaretleri Devam Ediyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24

Kamu kurumlarının faaliyet ve çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ziyaret programı kapsamında, İl Müftülüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kamu kurumlarına yönelik yaptığı ziyaretlerine İl Müftülüğü ile başlayan Vali Aykut Pekmez'i Müftülük bahçesinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi ve Müftü Yardımcıları karşıladı.Karşılama sonrası Müftülüğe çıkan Vali Aykut Pekmez, kurumun faaliyet ve çalışmaları, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu ve din hizmetleri ile ilgili İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan brifing aldı.Brifing sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçı, ziyaret anısına Vali Aykut Pekmez'e Diyanet İşleri Başkanlığının "Hadislerle İslam" adlı yayınlarından birer set takdim etti.Müftülük ziyaretinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçen Vali Aykut Pekmez'i kurum girişinde İl Müdürü Mustafa Ekinci ve şube müdürleri karşıladı.İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve Şube Müdürleriyle bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, İl Müdürü Mustafa Ekinci'den, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet birimleri, hizmet binası, kadro ve personel durumu ve birimler, yatırımlar, kültürel faaliyetler, tanıtım faaliyetleri, zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman'ın tarihi ören yerleri, planlanan ve devam eden projeler hakkında brifing aldı. - ADIYAMAN