27 Kasım 2018, 17:23
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Vali Aykut Pekmez Müdür Aslandere ile Bir Araya Geldi

Vali Aykut Pekmez Müdür Aslandere ile Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, Bölge Müdürlüğünün Adıyaman Bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrol miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pekmez, daha sonra Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü çalışanlarına başarılar diledi. - ADIYAMAN Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,Adıyaman
27 Kasım 2018 Salı 17:23