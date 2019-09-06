Vali Aykut Pekmez, petrol sahalarını inceledi

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, TPAO'nun petrol arama sahalarında inceleme yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ile beraberinde İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl EmniyetMüdürü Metin Alper ve TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteğinde sondaj çalışmaları devam eden Hizitepe-2 sondaj kuyusundaincelemelerde bulundu.
Sondaj alanını gezen Pekmez, 3 bin 290 metre derinliğe ulaşan Hizitepe-2 tespitkuyusunda devam eden petrol arama çalışmaları hakkında TPAO Bölge Müdürü Aslandere'den ve mühendislerden bilgi aldı.
Hizitepe-2 sondaj kuyusunda devam eden çalışmaları incelemesinin ardından Karakuş
Üretim Tesisi'ne geçen Vali Pekmez, buradaki atölyeleri gezerek, TPAO'nunAdıyaman bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrolmiktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bir brifing aldı.
Gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı Aslandere veçalışanlarına teşekkür eden Pekmez, "TPAO Bölge Müdürlüğü'nün Adıyamangenelinde petrol arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yapılacak çalışmalarlaönümüzdeki günlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Büyük bir özveri gösterenTPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.