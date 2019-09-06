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Vali Aykut Pekmez, petrol sahalarını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, TPAO'nun petrol arama sahalarında inceleme yaptı.

06.09.2019 11:22 Vali Aykut Pekmez, petrol sahalarını inceledi
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, TPAO'nun petrol arama sahalarında inceleme yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ile beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet
Müdürü Metin Alper ve TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteğinde sondaj çalışmaları devam eden Hizitepe-2 sondaj kuyusunda
incelemelerde bulundu.

Sondaj alanını gezen Pekmez, 3 bin 290 metre derinliğe ulaşan Hizitepe-2 tespit
kuyusunda devam eden petrol arama çalışmaları hakkında TPAO Bölge Müdürü Aslandere'den ve mühendislerden bilgi aldı.

Hizitepe-2 sondaj kuyusunda devam eden çalışmaları incelemesinin ardından Karakuş

Üretim Tesisi'ne geçen Vali Pekmez, buradaki atölyeleri gezerek, TPAO'nun
Adıyaman bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrol
miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bir brifing aldı.

Gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı Aslandere ve
çalışanlarına teşekkür eden Pekmez, "TPAO Bölge Müdürlüğü'nün Adıyaman
genelinde petrol arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yapılacak çalışmalarla
önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Büyük bir özveri gösteren
TPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Partisi, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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