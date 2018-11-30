Vali Aykut Pekmez Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile Bir Araya Geldi

30 Kasım 2018 Cuma 13:49



30 Kasım 2018 Cuma 13:49

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında il sağlık müdürlüğünü ziyaret ederek, Adıyaman'daki sağlık yatırımları ve çalışmalar hakkında brifing aldı.Sağlık müdürlüğünü ziyarette Vali Aykut Pekmez'i, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fiziki altyapı iyileştirilmesinin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak Adıyamanlı vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisinde olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, sağlık kurumları ile il genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezi sayısı, hastanelerdeki mevcut durum, uzman doktor ve personel sayısı, devam eden yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi. Yaptıkları sunumdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'e teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da sağlık alanında yapılan yatırımlarla büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını görüyoruz. Bu değişim ve dönüşümler sonucunda ilimizde vatandaşlarımızın sağlığa erişimi kolaylaşmış, sağlık hizmetlerinden memnuniyeti artmıştır. Toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN