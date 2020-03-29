Vali Ayyıldız'dan İzmirlilere teşekkür

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, koronavirüsün (Covid-19) önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan ve evlerinde kalan İzmirlilere, valiliğin sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla vatandaşların evlerinde kalıp uyarılara uymasının önemli olduğunu kaydeden Vali Erol Ayyıldız, İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Vali Ayyıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İzmirlilerin sürecin öneminin farkında olması ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uymasından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede İzmir'imizin sokakları cıvıl cıvıl olacak ve kalabalık günlerine kavuşturacağız. Aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için İzmirli tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte ve sabırla atlatacağız"

Kaynak: DHA