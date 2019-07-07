07.07.2019 10:21
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Vali Baruş 5. Uluslararası Malatya Fotokampı'na katıldı

Vali Baruş 5. Uluslararası Malatya Fotokampı'na katıldıMALATYA - Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampını ziyaret eden Vali Aydın Baruş kampta ok attı.

Vali Baruş 5. Uluslararası Malatya Fotokampı'na katıldı
MALATYA - Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampını ziyaret eden Vali Aydın Baruş kampta ok attı.
Vali Aydın Baruş ile Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu 7 Temmuz Pazar günü sona erecek olan yaklaşık 2 bin çadırın kurulduğu 30 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu'nda devam eden 5. Uluslararası Malatya Fotokampı'nı ziyaret etti.
Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem,Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan tarafından karşılanan Vali Baruş ile Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu kamp alınını gezerek katılımcılar ile bir süre sohbet etti.
Kayaarası Kanyonu'nda yıllardır bir kamelyada yaşayan ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın'ın klarnet çalıp türkü söylediği ziyarette, Korkut Ata Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü üyelerinin ok atarak yarış yaptığı alanı ziyaret eden Vali Baruş burada sporcuların isteklerini kırmayarak ok attı.
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan'dan kamp hakkında bilgiler alan Vali Baruş daha sonra kamp alında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra kamptan ayrıldı. Vali Baruş 5. Uluslararası Malatya Fotokampı'na katıldı
Kaynak: İHA
Arapgir, Malatya, Aydın, Kültür Sanat

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