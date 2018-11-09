Vali Baruş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

09 Kasım 2018 Cuma 18:26



09 Kasım 2018 Cuma 18:26

Malatya Valisi Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral. Hançeri Sayat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve partinin il yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.Baruş'u, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve partinin il yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti.Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.Gelen konuklar ile makamında bir süre sohbet ederek bilgi alan Baruş, ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti.