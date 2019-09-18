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Vali Baruş'a, Muhtarlar Derneği Başkanlarından ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanları ve Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ettiler.

18.09.2019 15:34Vali Baruş'a, Muhtarlar Derneği Başkanlarından ziyaret
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanları ve Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ettiler.

Vali Aydın Baruş'un sık sık gerçekleştirmiş olduğu mahalle ve muhtar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Muhtar Dernek Başkanları, mahallelerine ve muhtarlara gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü Vali Baruş'a teşekkür ettiler.

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçesi Muhtarları Vali Aydın Baruş'a plaket takdim ettiler. - MALATYA

Battalgazi, Yeşilyurt, Aydın, Yaşam

Kaynak: İHA

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