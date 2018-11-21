Vali Baruş'a Ziyaret

MALATYA(AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur
Yeni Malatyasporlu futbolcular Malatya Valisi Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takımın futbolcuları kentte göreve başlayan Vali Baruş'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, destek beklediklerini ifade etti.
Vali Baruş ile bir süre sohbet eden Evkur Yeni Malatyaspor ekibi daha sonra Valiye isminin yazılı olduğu 44 numaralı takım forması ve kaşkol hediye etti.
Malatya Valisi,Evkur
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:28