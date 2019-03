Vali Baruş, Bekçilerle Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte görev yapan bekçilerle bir araya geldi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Battalgazi Kaymakamlığındaki ziyaretinin ardından ilçede görev yapan bekçilerle buluştu.Bekçilere görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Baruş, "Vatandaşımızın huzur ve güveninin temini noktasında onlarla her gün birlikte olacaksınız. Bu görevi yerine getirirken esas alacağınız nokta vatandaşımızla daima birlikte olmak, onlarla el ele, iş birliği yaparak, onların güvenliğini sağlamak olmalı. Bu anlamda sizlere güveniyoruz. Lütfen, bizleri lütfen mahcup etmeyin. Çünkü bu görev sizlere verilirken emniyet kuvvetlerimizin birebir yardımcısı olmak üzere verildi." ifadelerini kullandı.Baruş, bekçilerin, kentin her noktasında huzur ve güvenin tesisi için çalışacaklarını belirterek, mahallede bulunan kamu görevlileriyle daima iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade etti.Çocukları zararlı alışkanlıklardan korumanın öncelikli görevleri olduğunu vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:"Uyuşturucu konusunda mahallede uygunsuz kişilerin gezmesine, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Yine her gün meydana gelmesi muhtemel olan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için, sizin düdük sesiniz mahallenin her köşesinde duyulmalı. Bu sesi hissettiği zaman, duyduğu zaman, zararlı işleri, ahlaksız işleri yapacak olanlar bundan çekinecektir. Sizin düdük sesiniz vatandaşımıza da güven verecektir. Mahallesindeki bekçinin yanında olduğunu, sokağında gezdiğini, sokaktaki suçlularla mücadele ettiğini bilecek. Ona göre rahat ve huzur içerisinde, ailesi ile birlikte yastığa başını koyacak. Bu görevi tercih ettiğiniz için sizleri tekrar tebrik ediyorum. Bu kutsal görevde başarılar temenni ediyorum."