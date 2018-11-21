Vali Baruş, Doğanşehir İlçesinin Sorunlarını Dinledi

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Doğanşehir
ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçeyle ilgili talep ve sorunları dinledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinin genel güvenlik, yatırım ve altyapı konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Baruş, muhtarların vatandaşların sorunlarına vakıf olduğunu belirterek, muhtarların kamu hizmetlerinin, belediye hizmetlerinin en uç noktadaki takipçisi olduğuna işaret etti.
Sorun ve talepleri dinlemek için toplantı düzenlediklerine değinen Baruş, şöyle devam etti:
"Huzur
ve güvenliğin sağlanması, vatandaşımızın akşam evine gittiğinde rahat, huzurlu bir şekilde uyuması hepimizin görevidir. Değerli muhtarlarımız başta valiniz olmak üzere kaymakamlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız geleceğimiz için çalışıyoruz. Ancak bu çalışmayı yaparken mutlaka sizin yardımınızı almaya ihtiyacımız var. Çünkü siz her zaman insanlarımızın içindesiniz, mahallemizde olabilecek her türlü hadiseden haberiniz oluyor. Bu hadiselerin yukarıya zamanında iletilmesinde ve gereken tedbirlerin zamanında alınması noktasında çok önemli rolünüz var. Vatandaşlarımızın güvenliğini etkileyecek tatsız olaylar varsa mutlaka bunları jandarmamıza, emniyetimize bildirin, bizler de zamanında müdahale ederek, vatandaşımızın huzurunu temin edelim."
Sosyal yardımlar konusunda devletin hassas olduğuna vurgu yapan Baruş, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız o kadar çok sosyal yardım türünde hizmet veriyor ki artık bugün, 'ben çaresizim geçimimi sağlayamıyorum, çocuklarıma bakamıyorum' diyebilecek aile kalmadı. Bunu diyebilen aile de varsa burada bizim kusurumuz var demektir. Özellikle engelli, kimsesiz, dul ve yetim, geçim sıkıntısı çeken aileler varsa mutlaka kaymakamlığımıza bildiriyoruz."
Toplantıya, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük
ve muhtarlar katıldı.
Aydın,Malatya Valisi,Doğanşehir
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:22