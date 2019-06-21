21.06.2019 11:18
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Vali Baruş, Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

Vali Baruş, Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Göç İdaresi İl Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Göç İdaresi İl Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vize ihlalinde bulunan ve suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı 250 kişi kapasiteli merkezde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, yetkililerden bilgi aldı.
Baruş, daha sonra Malatya Beydağı Konaklama Tesisine geçerek, Göçmen Sağlığı Biriminde incelemelerde bulundu.
Ziyarette, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve Göç İdaresi İl Müdürü Atilla Kölük de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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