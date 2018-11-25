Vali Baruş, Mabek'te İncelemede Bulundu

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Suriyeliler'in yaşadığı Malatya Beydağı
Konaklama Tesisi'nde (MABEK) incelemede bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Baruş, Malatya Beydağı Konaklama Tesisi'nde yapımı tamamlanan 250 kişilik Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Baruş, Malatya Beydağı Konaklama Tesisi'ndeki incelemenin ardından, tesiste toplantı yaparak faaliyet ve ihtiyaçlar hakkında brifing aldı.
Toplantı sonrasında Baruş, Beydağı Geçici Jandarma
Asayiş Karakol Komutanlığı ile konteyner kentini de ziyaret etti.
Konteyner kentte çocukların eğitim gördüğü okulları ziyaret eden Baruş, Suriyeli bir ailenin misafiri oldu.
Aydın,Malatya Valisi,Malatya,Beydağı
25 Kasım 2018 Pazar 18:08