Vali Baruş, Muhtarlarla Buluştu

Malatya Valisi Aydın
Baruş, muhtarlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Yeşilyurt
ve Battalgazi
ilçelerinde ikamet eden vatandaşların sorunlarının tespit edilmesi, yapılacak hizmetlerin hızlı ve aksamadan kaliteli bir şekilde sunulması, mevcut sorunların belirlenerek en seri şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla Yeşilyurt ve Battalgazi muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Merkez
Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki muhtarlarla iki ayrı toplantıda buluşan Baruş, yaptığı konuşmada, millet iradesinin en dipten en yukarıya kadar yansımasını sağlayan en ciddi kurumlardan birisi muhtarlık olduğunu kaydetti.
Vatandaşa yaklaşım tarzının her zaman onların hizmetkarı olduğunun hissettirmeye yönelik olması gerektiğine dikkat çeken Baruş, "Öncelikle bizlerin yani kamu yönetiminde görev yapan görev alan insanların vatandaşımıza hiçbir suretle asık surat gösterme, vatandaşını tersleme veya vatandaşı oyalama gibi bir lüksü olamaz. Vatandaşın ödediği vergiden maaşını alan herkes ona hürmetkar davranmak zorundadır. Muhtarlarımızın bu yönetim anlayışını vatandaşımıza anlatması gerekir." ifadelerini kullandı.
Devletin şefkat elinin her noktada yansımasını istediklerini aktaran Baruş, bunu muhtarların ortaya koyacakları irade ve yardımlarla başarabileceklerini anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın iradesinin de bu yönde olduğuna dikkat çeken Baruş, şunları kaydetti:
"Eğer devlete ulaşma imkanı olmayan kimseler varsa ve bunlar zamanında bu olanaklara sahip olamıyorsa inanın ki en büyük sorumluluk muhtarlardan başlayıp bize kadar gelir. Biz de kendimizi huzursuz hissederiz. Lütfen böyle haneler bırakmayalım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri imkanlar nispetinde taramalar yapıyorlar ama bu taramalar yapılana kadar da aciz durumda bulunan vatandaşlarımız olabilir, onların elinden tutun."
Vali Baruş, çocuk evlerinde yaklaşık 200 civarında evlatlarının olduğunu ve muhtarların vatandaşları koruyucu aile olmaya yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Aydın,Malatya Valisi
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:00