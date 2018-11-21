Vali Baruş, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Doğanşehir
ilçesinde okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Baruş, Doğanşehir Anadolu Lisesi
toplantı salonunda okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarına yönelik bir toplantı düzenledi.
Toplantı öncesi konuşan Baruş, çocukların geleceğe güvenle adım atması, sınavlarda başarılı olması ve çok iyi bir insan olarak yetişmeleri için eğitimcilerin gerekli çabayı sarf etmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Milli bilince sahip, şuurlu, disiplinli bireyler yetiştirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Baruş, şöyle devam etti:
"Gerek terör hadisesi gerekse FETÖ hadisesinde bunları yakından yaşadık ve yaşıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın millet, vatan bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesinde okul velileri ve okul aile birliği başkanları olarak bizlere görevler düşüyor. Aramızda çok güçlü bir iletişim olması lazım. Çocuklarımızın yaşadığı sorunlarla teke tek ilgilenmemiz gerekiyor. Çocukların ihtiyaçlarını gidererek, çocuklarımızı mahcup etmememiz lazım. Boyunları bükük bir şekilde okula gelmesinler, ayakkabısı yırtık, üzerinde elbisesi yetersiz soğuktan üşüyen bir çocukla karşılaşmak istemiyoruz. Bunu hem okul aile birliği başkanlarımız hem de okul müdürlerimiz sıkı bir şekilde takip edecekler. Öğrenci gördükleri zaman mutlaka durumuna bakacaklar."
Okulların güvenliği konusunda gerekli tedbirleri arttırdıklarını anlatan Baruş, "Bazı okullarımıza kolluk görevlileri, özel güvenlik görevlileri temin ettik. Diğer taraftan da servislerle çocukların taşınmasında da yine okul müdürlerimiz, gelen servis araçlarının gerekli şartları taşıyıp taşımadığını, özellikle servislerde çalışan şoförlerin tavır ve davranış hareketlerine dikkat etsinler. Çocuklarımıza yönelik en ufak bir risk olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin bindiği servis araçlarını süren servis sürücüsünün ruhi dengesinin yerinde olması, kötü bir alışkanlığın olmaması lazım." ifadelerini kullandı.
Baruş, toplantıda okul aile birliği başkanlarına tek tek söz vererek onların sorun ve önerilerini dinledi.
Toplantıya, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Aydın,Malatya Valisi,Doğanşehir
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:49