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Vali Baruş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00Vali Baruş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, gazeteciliğin, halkın alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.
Gazetecilerin, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olduğunu bildiren Baruş, şöyle devam etti:
"Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Malatya halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."

Gazeteciler Günü, Malatya Valisi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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