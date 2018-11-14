Vali Baruş'tan Hizmet Vurgusu

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada konuşan Vali Baruş, hizmet vurgusu yaparak, "Malatya'nın daha ileri noktalara gelmesi için çalışacağız" dedi.Vali Aydın Baruş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Polat, "Malatya mini Anadolu'dur. Anadolu'nun her rengini içinde barındıran, her kesimin temsil edildiği güzel bir ildir. Malatya'ya birlikte hizmet edeceğiz. Malatya'mıza ve milletimize hizmet etmek için Valiliğimizle ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte Valimizin önderliğinde çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Valimizin bu ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Vali Baruş ise, "Malatya ülkemizin hem güzel köşelerinden biri, hem de medeniyetlerin kavşak noktasında olan bir şehir. Engin kültürü ve insanların yaşam anlayışı bu köklü medeniyet anlayışının tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Malatya'ya yeni gelmiş olmamama rağmen Malatya'nın böyle bir kültüre sahip olmasının eserlerini görüyorum. Gerek insan yapısı ile gerek potansiyeli ile Malatya hakikaten hem ülke ekonomisi açısından hem de ülkemizin insan kaynağı açısından vazgeçilmez şehirlerinden birisidir. Görev sürem içerisinde inşallah başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla el ele vererek Malatya'nın hak ettiği yerlere ulaşması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bütün çalışmalarımız bu güzel şehrimizin daha ileri noktalara gitmesi ve Malatya insanının huzurlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmesi için olacaktır" diye konuştu. - MALATYA