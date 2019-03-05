Vali Baruş'tan Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Vali Baruş, ziyarette yaptığı konuşmada, sağlık sorunları yaşayan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlamında önemli görevler yürüttüğünü belirten Baruş, bu açıdan Malatya'daki basını önemli bir yardımcı olarak gördüklerini söyledi.Baruş, kamu kurumlarının ihale ilanlarının kamu ihale mevzuatlarına uygun şekilde yerel basında yayınlanması gerektiğini dile getirerek, "Dün imzaladığım bir talimatla tüm kamu kurumlarına, belediyelere, bu hususta üzerinde titizlikle durulması gereken noktaları hatırlattık. İnşallah bundan sonra yerel basınımız kamu ihale ilanlarından gerektiği, layık olduğu payı alır diye düşünüyorum." dedi.Vali Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Malatya'ya geleceğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.